



Рассмотрение уголовного дела в отношении авторов канала "Народный репортер" запланировано на 11, 16, 19 и 23 февраля. Точно известно, что судебное заседание пройдет в суде Октябрьского района города Могилева в зале № 113.





Как сообщил адвокат общественного деятеля, Сергею Петрухину предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса-статья 391, часть первая статьи 342 и статья 369.





Блогера Александра Кабанова будут судить согласно части первой статьи 342 и статьи 369.





Последнее письмо, приславшее на свободу и содержание которого было публично озвучено, от блогера Сергея Петрухина было датировано концом января. В нем сообщалось об ухудшении условий содержания.



