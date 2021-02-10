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11 февраля в Могилеве начнется суд над блогерами Петрухиным и Кабановым

11 февраля, должно начаться судебное заседание над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым. Однако суды состоятся не в Бресте, а в Могилеве.


Рассмотрение уголовного дела в отношении авторов канала "Народный репортер" запланировано на 11, 16, 19 и 23 февраля. Точно известно, что судебное заседание пройдет в суде Октябрьского района города Могилева в зале № 113. 

Как сообщил адвокат общественного деятеля, Сергею Петрухину предъявлено обвинение сразу по трем статьям Уголовного кодекса-статья 391, часть первая статьи 342 и статья 369. 

Блогера Александра Кабанова будут судить согласно части первой статьи 342 и статьи 369. 

Последнее письмо, приславшее на свободу и содержание которого было публично озвучено, от блогера Сергея Петрухина было датировано концом января. В нем сообщалось об ухудшении условий содержания.
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