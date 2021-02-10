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Мэр Бреста обратился к горожанам с просьбой не подкармливать птиц хлебом

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук обратился с просьбой к жителям Бреста не подкармливать птиц хлебом – это вредит здоровью пернатых.



"Установившиеся в городе морозы несут трудности и сложности не только горожанам, но и птицам. Ежегодно в Бресте остаются зимовать порядка 500-700 мелких водоплавающих птиц и около 150-200 особей лебедей", - отметил Рогачук в своем телеграмм-канале.

"При температуре от -10 градусов становится сложнее добывать пищу, поэтому им требуется подкормка. Большинство птиц зимуют на открытых от льда участках реки Мухавец вдоль Набережной", - продолжил мэр.

"Добрые брестчане стараются подкармливать их в основном хлебом, что неправильно. Это может навредить здоровью пернатых", - говорится в сообщении председателя горисполкома.

Рогачук обратил внимание, что лучше всего для птиц подойдут проросшие злаки - овёс, ячмень, пшеница, а также овсянка с сырыми и вареными овощами.

При этом он отметил, что в настоящее время специалисты Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляют кормление птиц один раз в два-три дня, в один прием уходит до 100 кг зерна. "Этого достаточно для комфортной зимовки пернатых", - подчеркнул мэр.

С учётом предварительных прогнозов на февраль, продолжил он, морозы не ослабнут и птицы будут и дальше нуждаться в подкормке.

"Здесь важна будет и посильная помощь не только неравнодушных людей, но и предприятий. Например, ОАО "Брестхлебопродукт" уже выразило готовность предоставить несколько сотен кг зерна", - отметил председатель горисполкома.
Интерфакс
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