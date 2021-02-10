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Благотворительной миссии Caritas не позволили получить иностранную помощь

Католическое благотворительное общество "Каритас" (Caritas) не смогло получить иностранную помощь для поддержки нуждающихся. Об этом представители миссии написали на своей странице в Фейсбуке.




"Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь не зарегистрировал средства, предназначенные на закупку домашних животных, саженцев и продуктов для бездомных и нуждающихся. В этом году планировалось помочь примерно 700 людям. Причина нерегистрации нам неизвестна. Никаких дополнительных объяснений мы не получили. Жаль!" — говорится в сообщении "Каритас".

Сотрудники общества говорят, что не теряют надежды на лучшее и продолжают работу.

В Беларуси первая миссия благотворительного католического общества Caritas была зарегистрирована в 1990 году. Сейчас здесь действуют четыре организации.

Иностранная гуманитарная помощь в Беларуси должна получать разрешение Департамента по гуманитарной деятельности. 
Еврорадио
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