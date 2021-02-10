











"Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь не зарегистрировал средства, предназначенные на закупку домашних животных, саженцев и продуктов для бездомных и нуждающихся. В этом году планировалось помочь примерно 700 людям. Причина нерегистрации нам неизвестна. Никаких дополнительных объяснений мы не получили. Жаль!" — говорится в сообщении "Каритас".





Сотрудники общества говорят, что не теряют надежды на лучшее и продолжают работу.





В Беларуси первая миссия благотворительного католического общества Caritas была зарегистрирована в 1990 году. Сейчас здесь действуют четыре организации.





Иностранная гуманитарная помощь в Беларуси должна получать разрешение Департамента по гуманитарной деятельности.