Благотворительной миссии Caritas не позволили получить иностранную помощь
Католическое благотворительное общество "Каритас" (Caritas) не смогло получить иностранную помощь для поддержки нуждающихся. Об этом представители миссии написали на своей странице в Фейсбуке.
"Департамент по гуманитарной деятельности при Президенте Республики Беларусь не зарегистрировал средства, предназначенные на закупку домашних животных, саженцев и продуктов для бездомных и нуждающихся. В этом году планировалось помочь примерно 700 людям. Причина нерегистрации нам неизвестна. Никаких дополнительных объяснений мы не получили. Жаль!" — говорится в сообщении "Каритас".
Сотрудники общества говорят, что не теряют надежды на лучшее и продолжают работу.
В Беларуси первая миссия благотворительного католического общества Caritas была зарегистрирована в 1990 году. Сейчас здесь действуют четыре организации.
Иностранная гуманитарная помощь в Беларуси должна получать разрешение Департамента по гуманитарной деятельности.
17:38 10/02/2021
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