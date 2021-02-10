Ярослава Кота задержали 9 февраля, в его квартире провели обыск. После его доставили на Окрестина, а 10 февраля его дело по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси рассмотрели в суде, сообщает задержали 9 февраля, в его квартире провели обыск. После его доставили на Окрестина, а 10 февраля его дело по ст. 17.1 (Мелкое хулиганство) КоАП Беларуси рассмотрели в суде, сообщает TUT.BY





На процессе стало известно, что его обвиняют в мелком хулиганстве: 9 февраля он якобы ругался в подъезде своего дома. Согласно протоколу, Ярослав «намеренно из хулиганских побуждений начал выражать недовольство работой сотрудников милиции, говорил на повышенных тонах и обращался к сотрудникам со словами «фашисты, палачи».





Ярослав Кот в суде рассказал свою версию событий. По его словам, в 12.10 в дверь начали интенсивно звонить. Он подошел к двери, чтобы посмотреть, кто там, но дверной глазок был закрыт. Когда он приоткрыл дверь, на него накинулись. Испугавшись, он стал кричать соседям, чтобы те вызвали милицию. Люди, которые его задерживали были в черной одежде, масках и кепках. После его повалили на пол, а затем надели наручники.





По какой причине у него дома был проведен обыск, на суде не говорилось.





Его признали виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили 15 суток ареста.





Ярослав Кот в сентябре 2020 года уволился из БГУ по собственному желанию. Он работал в должности старшего преподавателя на кафедре криминологии юрфака БГУ, читал лекции и вел практические занятия по юридической этике.





Сотрудничает с сотнями организаций по всему миру, в том числе с Минздравом, Министерством образования и Следственным комитетом Беларуси. В качестве приглашенного лектора выступает в вузах Великобритании, Венгрии, России, Дании, Чехии, Польши и других странах. Автор более 100 книг и статей о бизнесе, этике и так далее.





Кроме того, Ярослав Кот — основатель сообщества разработчиков игр Belgamedev и руководитель белорусского отделения Международной ассоциации разработчиков игр, профессор в бизнес-школе ИПМ.





На процессе стало известно, что его обвиняют в мелком хулиганстве: 9 февраля он якобы ругался в подъезде своего дома. Согласно протоколу, Ярослав «намеренно из хулиганских побуждений начал выражать недовольство работой сотрудников милиции, говорил на повышенных тонах и обращался к сотрудникам со словами «фашисты, палачи».





Ярослав Кот в суде рассказал свою версию событий. По его словам, в 12.10 в дверь начали интенсивно звонить. Он подошел к двери, чтобы посмотреть, кто там, но дверной глазок был закрыт. Когда он приоткрыл дверь, на него накинулись. Испугавшись, он стал кричать соседям, чтобы те вызвали милицию. Люди, которые его задерживали были в черной одежде, масках и кепках. После его повалили на пол, а затем надели наручники.





По какой причине у него дома был проведен обыск, на суде не говорилось.





Его признали виновным в мелком хулиганстве. Ему назначили 15 суток ареста.





Ярослав Кот в сентябре 2020 года уволился из БГУ по собственному желанию. Он работал в должности старшего преподавателя на кафедре криминологии юрфака БГУ, читал лекции и вел практические занятия по юридической этике.





Сотрудничает с сотнями организаций по всему миру, в том числе с Минздравом, Министерством образования и Следственным комитетом Беларуси. В качестве приглашенного лектора выступает в вузах Великобритании, Венгрии, России, Дании, Чехии, Польши и других странах. Автор более 100 книг и статей о бизнесе, этике и так далее.





Кроме того, Ярослав Кот — основатель сообщества разработчиков игр Belgamedev и руководитель белорусского отделения Международной ассоциации разработчиков игр, профессор в бизнес-школе ИПМ.