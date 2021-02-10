Недавно в сеть попало видео, на котором прохожий в одиночку выталкивает буксующий автобус в Варшаве. СМИ нашли героя этого видео. Им оказался 28-летний уроженец Минска Дмитрий Салогуб.





В Варшаве Дмитрий учится на курсах веб-дизайна и подрабатывает аниматором в костюме белого медведя высотой в 4 метра. В этом же костюме он выступал перед белорусскими детьми в лагере для беженцев.

Дмитрий в костюме медведя





– Ищу работу и квартиру, но в связи со случившимися событиями столько людей готовых помочь, что это все эти проблемы скоро будут решены, — рассказал Дмитрий.





В день съёмки нашумевшего видео парень помогал подруге добраться до хостела:





— Наш автобус попал в пробку, мы стояли приблизительно 15 минут. Открылись двери, и я вышел. Прошел, может, километр и увидел автобус, который не может заехать на горку. Буксовал в снегу. Решил его подтолкнуть, потому что ему чуть-чуть не хватало заехать, мне так казалось. Я начал толкать и тут журналист. Получилось, что мы вместе вытолкали его, после чего я дальше пошел. Я даже не ожидал, что это прямой эфир, в тот момент я даже не понял. Думал, что когда-нибудь, что-нибудь посмотрю. Так обычно бывает, потому что меня много кто снимает в разных амплуа, скажем так, но редко доводится посмотреть. Сейчас довелось. Я до сих пор улыбаюсь от комментариев.





Дмитрий Салогуб





После того, как Дмитрий стал знаменитостью, языковая школа подарила ему курс польского языка. Жители Варшавы восхитились его поступком. А Дмитрий иронично заметил, что в России вообще пассажиры самолёт толкали на взлётно-посадочной полосе. Благотворительность – лучшая реклама.