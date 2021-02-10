Первое достоверно подтвержденное место гнездования орлана-белохвоста на территории Березинского биосферного заповедника обнаружили на одном из минеральных островов болотного массива Пострежское. Во время экспедиции сотрудников заповедника и АПБ на 33-метровой ели нашли крупное гнездо.





Родившегося в Березинском заповеднике орлана нашли в Венгрии. Фото Александра Рака





В середине июня 2018 года в этом гнезде заметили довольно крупного птенца, его окольцевали — пометили двумя цветными кольцами: черным М518 и сине-оранжевым Н518, , сообщает газета « Лепельскі край ».





Родившегося в Березинском заповеднике орлана нашли в Венгрии. Фото Венгерского центра кольцевания птиц





И вот 26 января 2021 года в рыбоводческом хозяйстве в округе Хайд-Бихар на востоке Венгрии зарегистрировали того самого орлана, которого окольцевали в заповеднике на территории Витебской области 2,5 года назад.





Родившегося в Березинском заповеднике орлана нашли в Венгрии. Фото Tar János





Фотографии белорусского орлана удалось сделать венгерскому бёрдвотчеру Тару Яносу (Tar János). На снимках птицы крупным планом на левой лапе отчётливо видно кольцо с номером Н518.





Таким образом, вылупившегося в Березенском заповеднике орлана-белохвоста обнаружили в 917 километрах от места рождения.











