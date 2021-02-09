Художник из Жодино нарисовал знак города — с тюрьмой

Жодинский художник нарисовал дорожный знак, который, по его мнению нужно ставить на въезде в город. Основное место на нём занимает тюрьма №8. По мнению автора, за последние полгода именно она стала символом Жодино.