Исполком, суд и гостиницу "заминировали" в Минске

Несколько звонков о минировании трех зданий в столице - Мингорисполкома, Мингорсуда и гостиницы "Минск" - поступили в милицию около 12:00 в среду, рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, сообщает Sputnik.by

Фото из открытого источника





Сотрудников зданий эвакуировали, приняты все меры безопасности. На местах работают саперно-пиротехнические группы.





В милиции принесли извинения за доставленные неудобства.





За последние две недели в Минске уже "минировали" самолет, следующий из Минска в Стокгольм, метрополитен, железнодорожный вокзал, торговые центры "Дана Молл" и "Галилео", а также пять учреждений образования. В итоге взрывных устройств там обнаружено не было. Лжеминеров ищут.





Напомним, что за заведомо ложное сообщение об опасности предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на пять лет.



