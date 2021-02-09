На Берлинале будет кино о девочке и летящем к Беларуси астероиде

Как говорится в пресс-релизе, в категории Generation Kplus будут показаны 8 картин, а в категории Generation 14plus – 7. В их производстве приняли участие 17 стран. Причем 60 процентов сняты режиссерами-женщинами.

Фрагмент афиши фильма. Фото: Picture Tree International





В частности, в первой из указанных категорий фигурирует фильм под названием «Миссия Ули Функ» производства Германия-Люксембург-Польша. Режиссер ленты – Барбара Кроненберг, в ролях – Роми Янинхофф, Йонас Ёссель, Хильдегард Шрёдтер, Люк Файт.





Согласно сценарию, 12-летняя Уля – энергичная, умная, увлеченная астрономией девочка, живущая в немецкой деревне в немецко-русской семье. Она открывает астероид, летящий к Земле, и высчитывает место его падения – Беларусь.





Тем временем Ольга, религиозная бабушка Ули, недовольна занятиями внучки наукой и в какой-то момент запрещает их. Тогда девочка нанимает одноклассника Хенка и вместе они едут через Польшу в Беларусь, чтобы увидеть падение небесного тела.





Права на международную дистрибуцию ленты приобрела компания Picture Tree International, базирующаяся в Германии.





Для справки, 71-й Берлинале из-за коронавируса пройдет в два этапа. С 1 по 5 марта состоятся мероприятия для представителей киноиндустрии и масс-медиа в формате онлайн. А с 9 по 20 июня фильмы покажут широкой публике в кинотеатрах Берлина.