Во время суда





Поляк Томаш Коменда получит компенсацию 13 миллионов злотых (почти 3,5 миллиона долларов) за то, что отсидел в тюрьме 18 лет, не будучи виновным, с ообщает РИА Новости.





Это громкое дело почти 20 лет назад расследовалось дело о гибели 15-летней девушки. Жертву изнасиловали и оставили на морозе. И только по прошествии 18 лет выяснились новые обстоятельства дела. Данные экспертиз доказали, что Коменд не был причастен к смерти девушки. Настоящие правонарушители найдены, оба они осуждены на 25 лет.





Томаша Коменда осовободили. После этого громкого дела без вины отсидевший, потребовал компенсацию.