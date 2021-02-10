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Впервые в истории в Синод епископов вошла женщина

Сестра Натали Бекварт стала первой в истории женщиной на посту заместителя секретаря Синода католических епископов. Об этом 6 февраля пишут BBC и Vatican News.

Это назначение, отмечает «Громадське», произошло вскоре после того, как папа Римский Франциск подписал указ, в котором расширил права женщин на участие в богослужебной жизни Церкви. У женщин появилось право выполнять функции чтецов и аколитов (алтарников) — прислуживать у алтаря и раздавать причастие во время богослужения.

У Беккарт появляются избирательные права в органе, который консультирует понтифика. Генеральный секретарь Синода кардинал Марио Грек, комментируя это назначение, заявил, что оно показывает стремление папы «к большему участию женщин в процессе принятия решений в церкви».


Сестра Натали Беккарт родом из Франции, работает с Синодом как консультант с 2019 года. Она окончила школу управления по специальности «Менеджмент» и «Предпринимательство», изучала философию в Университете Сорбонны. Работала преподавателем математики и французского языка в католической средней школе.

К сестрам Ксавьер, миссионеркам Христа Иисуса (Апостольская Конгрегация Игнатейской Духовности), она присоединилась в августе 1995 года и приняла последние обеты в сентябре 2005 года.
credo.press
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