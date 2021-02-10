После победы на американском кинофестивале LA Shorts лента Полуяна была автоматически квалифицирована на "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм". Всего в длинном списке номинантов были 114 короткометражек. В шорт-лист попали только 10.





Виктора Мартиновича. В 2019 году лента участвовала в конкурсной программе кинофестиваля "Лістапад" в Минске. После завершения фестиваля Алексей Полуян в эфире Картина "Озеро радости" снята по роману. В 2019 году лента участвовала в конкурсной программе кинофестиваля "Лістапад" в Минске. После завершения фестиваляв эфире Еврорадио рассказывал о своей работе и о том, насколько для него важно, чтобы картина была отмечена на родине.





Помимо Полуяна, в этом году побороться за статуэтку "Оскар" планировала съемочная группа картины "Уроки фарси". Фильм заявляли как белорусский, хотя он был снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения с аргентинскими, немецкими и российскими актерами. Съемки действительно проходили в Беларуси при участии "Беларусьфильма".





Однако согласно требованиям премии, основной творческий вклад в фильм должны внести жители страны, от которой он номинирован. Поэтому "Уроки фарси" дисквалифицировали, картина не попала даже в длинный список.