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"Оскара" у Беларуси пока не будет — фильм "Озеро радости" не попал в шорт-лист

Фильм Алексея Полуяна "Озеро радости" выбывает из борьбы за премию американской киноакадемии "Оскар". На сайте премии появились списки номинантов, и ленты Полуяна среди них нет.

"Оскара" у Беларуси пока не будет — фильм "Озеро радости" не попал в шорт-лист
Фото из открытого источника
После победы на американском кинофестивале LA Shorts лента Полуяна была автоматически квалифицирована на "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный фильм". Всего в длинном списке номинантов были 114 короткометражек. В шорт-лист попали только 10. 

Картина "Озеро радости" снята по роману Виктора Мартиновича. В 2019 году лента участвовала в конкурсной программе кинофестиваля "Лістапад" в Минске. После завершения фестиваля Алексей Полуян в эфире Еврорадио рассказывал о своей работе и о том, насколько для него важно, чтобы картина была отмечена на родине.

Помимо Полуяна, в этом году побороться за статуэтку "Оскар" планировала съемочная группа картины "Уроки фарси". Фильм заявляли как белорусский, хотя он был снят на российские и немецкие деньги американским режиссером украинского происхождения с аргентинскими, немецкими и российскими актерами. Съемки действительно проходили в Беларуси при участии "Беларусьфильма".

Однако  согласно требованиям премии, основной творческий вклад в фильм должны внести жители страны, от которой он номинирован. Поэтому "Уроки фарси"  дисквалифицировали, картина не попала даже в длинный список.
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