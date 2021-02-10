



Мужчина рассказал о том, что в августе был задержан силовиками на перекрестке Пушкинского проспекта и улицы Островского. По статье 23.34 КоАП его привлекли к административной ответственности.





Теперь, как оказалось, Дроздова вызвали в прокуратуру к юристу. Мужчина при этом предполагал, что причиной повестки могло послужить заявление, которое он написал после своего задержания, посчитав его незаконным. Однако оказалось, что его ожидает юрист.





Выяснилось, что у Дроздова есть задолженность по оплате коммунальных услуг — около 70 рублей. Мужчина пояснил, что из-за сложной финансовой ситуации гасит ее постепенно.





— Пришел приказ из Минска реагировать вплоть до выселения, — рассказывает Дроздов. — В Могилеве уже выселили несколько человек по этому поводу, вас это тоже ждет, надо оплатить в кратчайшие сроки, сказали мне в прокуратуре.





— Новый вид давления на инакомыслящих — людей вызывают в прокуратуру, и прокуратура начинает следить за тем, оплачена «коммуналка» или нет, — отмечают могилевские правозащитники.