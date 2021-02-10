











ПЦР-тестирование в «Инвитро» с 9 февраля доступно в Минске по адресам: ул. В. Хоружей, 5; пр. Независимости, 40; ул. Г. Ширмы, 7; ул. Могилевская, 14; ул. Есенина, 36. Впоследствии список расширится.





Министерство здравоохранения разрешило частным лабораториям и медцентрам проводить платное ПЦР-тестирование на COVID-19 с 21 января. Минздрав установил потолок цен на ПЦР-тесты на уровне 79,5 рубля.















