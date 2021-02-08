+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На концерт для делегатов ВНС средства есть. Гомельские власти просят денег на подарки ветеранам

Власти Гомеля просят оказать материальную помощь по сбору средств на подарки ветеранам к 9 Мая.

 

Соответствующие письма за подписью замглавы администрации Центрального района стали приходить на предприятия и организации города, сообщает Флагшток.

«В преддверии празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне администрация Центрального района г.Гомеля просит оказать благотворительную помощь для организации поздравления 150 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, проживающих на территории Центрального района», — сохранив орфографию и пунктуацию, цитирует письмо властей Флагшток.

О своем желании оказать властям помощь нужно сообщить до 15 марта в Центр социального обслуживания населения района.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]