



Соответствующие письма за подписью замглавы администрации Центрального района стали приходить на предприятия и организации города, сообщает Флагшток.





«В преддверии празднования 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне администрация Центрального района г.Гомеля просит оказать благотворительную помощь для организации поздравления 150 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, пострадавших от последствий войны, проживающих на территории Центрального района», — сохранив орфографию и пунктуацию, цитирует письмо властей Флагшток.





О своем желании оказать властям помощь нужно сообщить до 15 марта в Центр социального обслуживания населения района.



