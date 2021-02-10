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Караник и Караев взяли в руки лопаты

В Гродно бороться с последствиями снегопада на улицы вышли с лопатами высокопоставленные чиновники.



Как пишет Блог Гродно s13.ru, на улицах Ожешко и Тельмана снег убирали председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник и помощник президента — инспектор по Гродненской области Юрий Караев.

Кстати, во время прямой линии 9 февраля Караеву поступило много звонков по поводу нерасчищенных от снега дорог и дворов. Он пообещал, что "обращения не останутся без внимания".

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на такой популистский шаг не решился. Зато призвал минчан помочь убирать снег.
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