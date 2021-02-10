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В Роспотребнадзоре разработали высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса

Он позволит ускорить общее время тестирования в три-четыре раза, отмечают в ведомстве

Как пишет ТАСС,  Роспотребнадзор разработал инновационный высокоточный тест для диагностики новой коронавирусной инфекции, который позволит ускорить общее время тестирования в три-четыре раза. Об этом в среду сообщается на сайте ведомства.

"Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит один-полтора часа в зависимости от образца против четырех-пяти часов при обычной ПЦР", - говорится в сообщении.

Тест, зарегистрированный 3 февраля, основан на технологии петлевой изотермической амплификации нуклеиновых кислот. Данный способ делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым и без каких-либо существенных потерь в эффективности, отметили в Роспотребнадзоре.

"Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него теперь производятся локально на базе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям", - добавили в ведомстве.

С помощью разработанного теста можно идентифицировать носителей новой коронавирусной инфекции на ранней стадии, оперативно ограничить все социальные контакты заразившегося и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи, что имеет важное значение для отслеживания передачи вируса, заключили в Роспотребнадзоре.
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