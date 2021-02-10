Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой





Об этом 9 февраля говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.

Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.





Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг.





Супруг принцессы присутствовал при родах.





"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во Дворце.