+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

В британской королевской семье пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Портленд.


Об этом 9 февраля говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.
 
Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.

Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг.

Супруг принцессы присутствовал при родах.

"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во Дворце.
РБК
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]