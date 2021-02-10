Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой
В британской королевской семье пополнение - внучка королевы Елизаветы II принцесса Йоркская Евгения родила своего первенца. Мальчик появился на свет в лондонской больнице Портленд.
Об этом 9 февраля говорится в сообщении на сайте Букингемского дворца.
Это первый ребенок принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка, первый внук герцогини Йоркской и девятый правнук королевы и герцога Эдинбургского.
Отмечается, что мальчик весит около 3,65 кг.
Супруг принцессы присутствовал при родах.
"Ее Королевское Высочество и ее ребенок чувствуют себя хорошо", - добавили во Дворце.
08:50 10/02/2021
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