Что и почем: В чем особенности нового туристического сезона

Впрочем, в акции, скидки и прочие прелести раннего бронирования пандемия внесла определенные коррективы. Какие страны для отдыха предлагают белорусам и как чувствует себя индустрия туризма, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказала председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун.





— Оксана Анатольевна, в доковидные времена существовало понятие «раннее бронирование». Сейчас условия несколько изменились. Появились ли предложения от туристических компаний на дальнюю перспективу?





— Туроператоры выставили стоимость первых предложений на ранее бронирование. У клиентов, которые депонировали денежные средства в 2020 г. в туры, есть возможность перебронировать их на этот сезон. Конечно, такого ажиотажа, как прежде, нет, тем не менее уже по многим странам выставлены предложения. Понятно, что еще нет окончательного решения авиаперевозчиков по некоторым направлениям, еще не открыто железнодорожное сообщение, по-прежнему закрыты границы, но первые направления уже ожидают своих самых ценных гостей — туристов.





— Какие направления уже можно начинать бронировать?





— Это полюбившиеся белорусскому туристу страны: Болгария, Албания, Черногория, Турция, Египет, Кипр и Греция.





— А как же Россия, Грузия и Украина?





— Курорты и здравницы России мы тоже предлагаем белорусскому туристическому рынку. Предложений по Грузии пока нет, хотя, думаю, в скором времени и это направление откроется для раннего бронирования. Несмотря на то что после посещения Украины белорусскому гражданину требуется карантин, надеемся, что в скором времени предложения раннего бронирования на недорогие здравницы Трускавца и черноморского побережья порадуют туристов.





— Если вдруг снова вмешаются форс-мажорные обстоятельства, каким образом клиенты смогут вернуть деньги за тур?





— Сегодня все туроператоры объединены общим мнением: необходимо доработать институт страхования каждого туристического пакета. Это станет гарантией в случае форс-мажорных обстоятельств для туриста. В этом случае у него будет страховое покрытие, благодаря которому страховая компания сможет вернуть ему деньги. Сейчас этот инструмент проходит своего рода проверку на прочность и надежность с учетом последствий ковида. Тем не менее мы стараемся совершенствовать стандарты и подходы с использованием института страхования каждого туристического пакета, чтобы защитить потребителей в новых условиях путешествий.





— Как в течение последнего года изменилась туротрасль? Какой процент компаний мы потеряли?





— Сейчас завершается подготовка результатов статистических отчетов. Думаю, к первому кварталу будут известны уточненные данные, однако уже можно делать первые выводы — около 20 % небольших туристических агентств покинули рынок. Тем не менее отрасль сегодня консолидировалась, и турагенты наряду с туроператорами постарались перенаправить обязательства на более крупные компании, чтобы не пострадали потребители.





В 2020 г. выручка от туруслуг упала по сравнению с 2019-м примерно на 70 %. По-прежнему со стороны правительства отсутствуют какие-либо меры поддержки туристической отрасли. Мы не просили денег в начале прошлого года, а лишь хотели получить отсрочку исполнения обязательств, чтобы сохранить оборотные деньги для восстановления рынка, перестроения на внутренний и въездной туризм. К сожалению, этого не произошло. Нам пришлось урегулировать вопрос с потребителями один на один. Сейчас компании испытывают большой дефицит оборотных средств именно для восстановления рынка, перераспределения туристических потоков на внутренний и въездной туризм и создания новых рабочих мест. Не секрет, что в минувшем году пришлось и сократить часть персонала и офисных площадей. Понятно, что обязательства у операторов остались не только перед потребителями, но и перед бюджетом, офисной инфраструктурой. Вот в таких непростых условиях приходится сегодня работать.





Очень надеемся на то, что в самое ближайшее время правительство все-таки рассмотрит необходимость поддержать туристическую отрасль. Ведь лучшим решением будет поддержать профессионалов, чем создавать рынок заново, с чистого листа. На это потребуется больше денег и трудозатрат. Тем более, что закон «О финансовой несостоятельности», а именно ст. 17 и 18, позволяют государственным органам управления самостоятельно принимать решения о выделении субсидий, об отсрочке исполнения обязательств, оптимизации налоговой и административной нагрузки и о многом другом, что действительно станет реальной помощью для субъектов туристической деятельности и инфраструктуры. Сегодня бездействие властей только усугубляет положение и вызывает социальное напряжение работников, которые продолжают трудиться в этой сфере услуг.





Вторая волна коронавируса в условиях закрытых границ накануне зимнего сезона не позволила туроператорам в должной мере оправиться после пандемии. Мы перешли в новый год со всеми проблемами и в 2021-м приобрели новые. Чтобы приблизить летний сезон 2021 г. к реальности, важно создать новые условия для туризма, которые диктуют последствия СOVID-19. При этом одних усилий субъектов туристической деятельности недостаточно, нужна целевая поддержка туротрасли со стороны государства.





Пока остается последнее — работать, верить и надеяться…





Справочно





Республиканский союз туристических организаций — организация, которая объединяет практически всех ведущих национальных туроператоров страны. Сегодня в его составе около 40 компаний.





Что почем?





Все цены указаны с учетом перелета.





Албания, Дуррес — с 2 июня (7 ночей) — от 323 евро.





Болгария, Солнечный берег — с 1 июня (7 ночей), отель ««3 звезды» — от 250 евро.





Греция, Крит — с 20 мая (7 ночей), отель «3 звезды» — от 309 евро.





Египет, Шарм-эль-Шейх — с 1 апреля (7 ночей), отель «4 звезды» — от 344 долларов.





Италия, Калабрия — с 28 мая (11 ночей), отель «3 звезды» — от 535 евро.





Испания, Коста-Дорада — с 15 мая (7 ночей), отель «3 звезды» — от 350 евро.





Кипр, Айя-Напа — с 10 апреля (7 ночей), отель «3 звезды» — от 350 евро.





Куба, Варадеро — с 12 апреля (11 ночей), отель «4 звезды» — от 1250 долларов.





ОАЭ, Дубай — с 1 марта (7 ночей) — от 543 долларов.





Турция, Кемер — с 1 мая (7 ночей) — от 200 евро.





Украина, Одесса — с 4 июня (7 ночей), отель «3 звезды» — от 460 долларов.





Черногория, Петровац — с 2 мая (7 ночей), отель «3 звезды» — от 335 евро.



