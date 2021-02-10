Иллюстративное фото





Жилец близлежащего дома выгуливал там свою собаку и не успел среагировать, когда она схватила сосиску и быстро ее съела. Дома животное вырвало битым стеклом и пластмассовой крошкой.





Оказалось, волонтеры до этого разместили в соцсетях объявление об опасности.





— Хозяин пострадавшей собаки пожилой, у него не было возможности сделать фото. Поэтому я прикрепила к объявлению фотографию из интернета. Хочется предупредить бобруйчан, что их животные в опасности.





А если кто-то увидит, кто разбрасывает еду с битым стеклом, гвоздями и пластиком, пусть сделают фото, видео, и позвонят мне. Дальше мы будем действовать через милицию, это жестокое обращение с животными, оно преследуется по закону, — написала волонтер Алена.





Еще один участник волонтерского движения Алла Задвинская, которая живет на Гагарина, рассказала, что подобные случаи происходили в Бобруйске и ранее.





— Моя знакомая Ольга работает дворником, помогает бездомным животным. Сегодня она стала свидетельницей этого случая. Пожилой житель дома № 30 на Гагарина выгуливал собаку, и рядом с соседним домом она подобрала сосиску. Он даже не успел отреагировать. Пришёл домой, собаке стало плохо, начало рвать, вышли кусочки сосиски с битым стеклом и мелко порезанным пластиком. Денег на ветеринара у мужчины нет. Сейчас собачке получше, но в туалет она ходит с кровью. Видимо, повреждены кишки. Я держу связь с Ольгой, прошу чтобы она к ним заходила, следила за ситуацией. У хозяина собаки нет телефона, связаться с ним невозможно, только зайти.





В этом районе и раньше были случаи с отравлениями животных, в том числе возле Гагарина, 31 А, однажды там потравили много котов. Тогда собирались волонтёры обществ защиты животных «Пять свобод», «Добродетель», ходили в домоуправление. Кто-то из местных сказал, что отраву разбросали сотрудники ЖЭУ, но коммунальники отрицали причастность. К сожалению, жители дома не пришли на собрание с волонтёрами, поэтому вопрос замялся.





Были случаи массовых отравлений животных на Интернациональной, в районе от пожарного депо до площади на Октябрьской, в авиагородке. Определить, кто травит, пока не удалось. Я сама живу на Ульянова-49, и возле 24 и 25 подъездов кто-то травил котов. Их нашли мёртвыми в подвале сантехники.





Сам метод убийства животных, когда в еду подмешивают стекло, гвозди, пластик — жестокий, животные умирают в мучениях, у них перерезаются кишки, они исходят кровью. К сожалению, сложно найти виновных, здесь нужно хотя бы записи с видеокамер посмотреть. Важно, чтобы бобруйчане знали, что происходит в нашем городе, — рассказала Задвинская.