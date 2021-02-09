Три слова были удалены из Оксфордского словаря для продвинутых учащихся после кампании Mongol Identity, монгольской правозащитной группы, которая громко критиковала и выступала против Ферстаппена.





Группа запустила свою последнюю кампанию во Всемирный день образования 24 января. Как сообщила Formula1News.co.uk, Оксфордский словарь для продвинутых учащихся согласился удалить слова «монгол», «монголоид» и «монголизм».





«Изучив доказательства употребления слов «монгол», «монголоид» и «монголизм» (‘mongol’, ‘mongoloid’, and ‘mongolism’), мы решили удалить эти термины из Оксфордского словаря для продвинутых учащихся. Эти термины больше не используются широко и поэтому бесполезны для изучающих английский язык», - сказал издатель словаря.





В беседе с Formula1News.co.uk Ууганаа Рамсай, основатель и директор Mongol Identity, сказала, что теперь они призывают другие словари последовать их примеру. «Мы надеемся, что это явное свидетельство того, насколько устаревшим является этот термин, и что слово «монгол» не должно использоваться как ругательство в 21 веке», - сказала Ууганаа Рамсай этой публикации.





«Когда Макс Ферстаппен сделал свои комментарии [использовал оскорбление против Стролла], Mongol Identity обнаружила, что некоторые люди в социальных сетях защищали его использование этого слова, говоря: «Монгол есть в словаре, и это означает кого-то, кто глуп, или кто-то с синдромом Дауна».





«Словари — это важные справочные материалы, а Oxford Advanced Learner’s Dictionary — это ключевой инструмент обучения, который используется в библиотеках и школах по всему миру.





«Хотя некоторые определения часто называют «оскорбительными», в этих определениях редко содержится достаточно информации, чтобы читатели понимали, насколько оскорбительным, расистским и дискриминационным является их использование. Слово «монгол» с большой буквы останется в онлайн-словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary; в печатном издании словаря оно приводится в приложении с географическими названиями, где оно останется относящимся к людям монгольского происхождения, культуры и расы. Mongol Identity призывает другие словари по всему миру последовать их примеру, чтобы обновить свои словари по определению слова «монгол»и положить конец историческому, устаревшему, неточному использованию термина», - добавила Ууганаа Рамсай.



