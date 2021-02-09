Мстительная власть: ГУБОПиК пришел к экс-сотруднику БТ Дмитрию Бойко

Сегодня в Минске у себя дома был задержан бывший сотрудник «Белтелерадиокомпании» Дмитрий Бойко. Об этом сообщила в Facebook его супруга, также бывшая сотрудница БТ Татьяна Бойко.





По словам Татьяны, в их съемную квартиру пришли сотрудники ГУБОПиК. «Орут, что мы предатели Родины», — написала женщина. Позже она добавила, что всю квартиру перетрясли, а мужа задержали.









Причина задержания неизвестна.





Дмитрий Бойко последние семь лет работал на телеканале «Беларусь 5» ответственным выпускающим эфирного отдела. Он уволился с гостелевидения в сентябре из-за несогласия с политикой государства и «Белтелерадиокомпании». Татьяна Бойко, журналистка, режиссер и сценарист телепроектов, уволилась еще раньше. Татьяна и Дмитрий все эти месяцы поддерживали протесты.