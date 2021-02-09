Участники Всебелорусского народного собрания вечером 11 февраля отправятся на концерт во Дворец спорта. Появились новые подробности об этом концерте.





Выступать на нем будут в том числе артисты из Могилева. На сайте госзакупок опубликовали заявки на их доставки в Минск, проживание и питание. Источник финансирования — бюджетные средства, пишет TUT.BY.





На вечер 11 февраля во Дворце спорта запланирован гала-концерт мастеров искусств «Мы, народ…», сообщается в телеграм-канале собрания. Он должен начаться в 20:30, будет идти полтора часа.





В сценарном плане концерта указано, что его проводят для того, чтобы «дать возможность участникам и гостям собрания осознать свою историческую роль как свидетелям судьбоносного форума, почувствовать себя ветвями мощного дерева, имя которого — белорусский народ». Автор сценария не указан.





Концерт будет идти в музыкальном сопровождении президентского оркестра. В нем будут принимать участие «артисты разных поколений», в том числе коллективы из регионов.





На сайте госзакупок тем временем появилось несколько заявок на доставку в Минск, проживание и питание артистов из Могилева.





Дворец культуры Могилевской области разместил заявку на госзакупку, транспортную услугу — перевозку творческой делегации области в Минск. Поездка запланирована для участия в репетициях и галла-концерте мастеров искусств «Мы, народ…».





Ориентировочная стоимость закупки — 5.000 рублей. Требуется перевезти 99 человек. Как планируется, 9 февраля выезд в Минск, 9−11-го — перевозки по столице (от Дворца спорта до здания по адресу Велосипедный переулок, 5, здесь находится гостиница East Time), а 12-го числа обратно в Могилев. Из дополнительных требований — перевозка детских творческих коллективов.





Еще одна заявка этого дворца — на проживание участников концерта. Ориентировочная стоимость — 7.500 рублей. Из требований — 24 четырехместных номера и один трехместный на трое суток. Разослать запросы на предоставление по всей видимости, информации и цене, планировали в спортивно-оздоровительную базу «Ратомка», гостиницы «Спорт», «Спорт-тайм», «Орбита», группу гостиниц «Аква Минск».





На сайте госзакупок есть и третья заявка от Дворца культуры Могилевской области — на питание участников концерта. Ориентировочная стоимость — 4.860,9 рубля.





Во всех заявках источник финансирования — бюджетные средства. На доставку, питание, проживание участников концерта из Могилева ориентировочно требуется около 17,4 тысячи рублей. Из каких еще регионов будут выступать артисты и какие средства нужны для их участия, пока неизвестно. Как и то, предусмотрены ли гонорары артистам.





К примеру, за участие в концерте 8 ноября после провластного автопробега под Минском для артистов был предусмотрен гонорар. Источник финансирования — бюджетные средства.





Так, исполнителям Алене Ланской, Жанет, Виктории Алешко была заложена сумма по 1.000 рублей, Александру Солодухе — 2.000 рублей, а группе Aura (солистка группы Юлия Быкова была доверенным лицом Александра Лукашенко на выборах), танцорам, музыкантам — 4.000 рублей.