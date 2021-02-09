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Совсем перестали делать тесты: Минздрав заявил о 561 новом случае за сутки

В Беларуси, по официальным данным Минздрава, за сутки выявлен 561 случай заражения COVID, 9 пациентов скончались.

По состоянию на 9 февраля в тране зарегистрировано 260 тыс. 60 человек с положительным тестом на коронавирус, утверждает Минздрав.

Таким образом прирост за последние сутки составил 561 случай против 808 за предыдущие сутки и более 1700 случаев ранее.

Минздрав также утверждает, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 801 пациент (за стуки 9 человек). Хотя это откровенная неправда.

При этом за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 151 тест. Заметим, что при официальных около 2 тысячах новых больных в стране делалось до 30 тысяч тестов в сутки. Чем меньше тестов - тем меньше выявленных больных.
"Белорусский партизан"
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