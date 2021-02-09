По состоянию на 9 февраля в тране зарегистрировано 260 тыс. 60 человек с положительным тестом на коронавирус, утверждает Минздрав.





Таким образом прирост за последние сутки составил 561 случай против 808 за предыдущие сутки и более 1700 случаев ранее.





Минздрав также утверждает, что за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 801 пациент (за стуки 9 человек). Хотя это откровенная неправда.





При этом за минувшие сутки выполнено 7 тыс. 151 тест. Заметим, что при официальных около 2 тысячах новых больных в стране делалось до 30 тысяч тестов в сутки. Чем меньше тестов - тем меньше выявленных больных.