+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Это надо видеть! Как автовладелец в Ошмянах отогревал свой AUDI Q7

Водитель AUDI Q7 пытался завести свой автомобиль: накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой.
1 из 2
- Все происходило в Ошмянах. Водитель AUDI Q7 подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, - рассказывает АвтоГродно очевидец Антолий.

Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.

Удалось ли в итоге завестись, история умалчивает
 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]