Это надо видеть! Как автовладелец в Ошмянах отогревал свой AUDI Q7
Водитель AUDI Q7 пытался завести свой автомобиль: накрыл его коврами и стал снизу греть тепловой пушкой.
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- Все происходило в Ошмянах. Водитель AUDI Q7 подвел газ и электричество к своему автомобилю. Газовый баллон подключил к тепловой пушке, а электрический кабель к ее вентилятору. В итоге автомобиль завелся. Но было опасно: мог вспыхнуть как спичка, - рассказывает АвтоГродно очевидец Антолий.
Можно предположить, что таким образом владелец кроссовера пытался отогреть летнее дизельное топливо.
Удалось ли в итоге завестись, история умалчивает
15:39 09/02/2021
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