В Речицком районе учителя математики пошли пить пиво и позвали с собой старшеклассников. Чем им это грозит?

В Речицком районе встретились два учителя математики – мужчина из Брагинского района приехал погостить к своему коллеге. Купили 12 литров пива, чтобы время текло веселее. Все бы ничего, но в свою компанию они позвали двух одиннадцатиклассников, которые распивали спиртное вместе с ними.