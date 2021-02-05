Светланы Медвецкой, в 2020 году в Борисовском районе умерло 2 895 человек, пишет По информации начальника отдела ЗАГС Борисовского райисполкомапишет ex-press.by.

рирост смертности относительно 2019 года — 559 человек. В 2019 году численность умерших в Борисовском районе, по официальным данным государственной статистики, составляла 2 336 человек.





Столь серьезный рост на 23,9% можно было бы объяснить случайностью. Однако такое масштабное увеличение выглядит крайне необычным, если посмотреть статистические данные по смертности в Борисовском районе за шесть последних лет.





2015 год — 2 323 человек.





2016 год — 2 395 человек.





2017 год — 2 415 человек.





2018 год — 2 332 человек.





2019 год — 2 336 человек.





2020 год — 2 895 человек.





Как видим, с 2015 по 2019 год показатели отличаются весьма незначительно, резких скачков нет. Что же произошло в 2020 году?





Ранее все попытки местного правозащитника Олега Мацкевича добиться публикации количества заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в Борисовском районе оказались тщетными.









А теперь представьте, сколько на самом деле в Беларуси умерло людей от коронавируса в 2020 году, если только в одном Борисовском районе не менее 500 человек!













А вот по официальным данным Минздрава по состоянию на 9 февраля за весь период распространения коронавирсуа в Беларуси умерло 1792 человек.





Выводы делайте сами.