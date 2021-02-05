Правду не скрыть: избыточная смертность в Борисовском районе за 2020 год - 559 человек!
Очередное свидетельство того, сколько на самом деле в Беларуси умирает людей от коронавируса, пришло из Борисовского района.
горожское кладбище в Борисове, фото сделано в мае 2020 года
По информации начальника отдела ЗАГС Борисовского райисполкома Светланы Медвецкой, в 2020 году в Борисовском районе умерло 2 895 человек, пишет ex-press.by.
рирост смертности относительно 2019 года — 559 человек. В 2019 году численность умерших в Борисовском районе, по официальным данным государственной статистики, составляла 2 336 человек.
Столь серьезный рост на 23,9% можно было бы объяснить случайностью. Однако такое масштабное увеличение выглядит крайне необычным, если посмотреть статистические данные по смертности в Борисовском районе за шесть последних лет.
2015 год — 2 323 человек.
2016 год — 2 395 человек.
2017 год — 2 415 человек.
2018 год — 2 332 человек.
2019 год — 2 336 человек.
2020 год — 2 895 человек.
Как видим, с 2015 по 2019 год показатели отличаются весьма незначительно, резких скачков нет. Что же произошло в 2020 году?
Ранее все попытки местного правозащитника Олега Мацкевича добиться публикации количества заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в Борисовском районе оказались тщетными.
Кстати, во время первой волны там также пытались "победить" смерть, скрыв всю статистику об умерших в мае, но, как видим, правда все равно выплыла наружу.
А теперь представьте, сколько на самом деле в Беларуси умерло людей от коронавируса в 2020 году, если только в одном Борисовском районе не менее 500 человек!
А вот по официальным данным Минздрава по состоянию на 9 февраля за весь период распространения коронавирсуа в Беларуси умерло 1792 человек.
Выводы делайте сами.
"Белорусский партизан"
13:51 09/02/2021
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