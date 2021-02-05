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Правду не скрыть: избыточная смертность в Борисовском районе за 2020 год - 559 человек!

Очередное свидетельство того, сколько на самом деле в Беларуси умирает людей от коронавируса, пришло из Борисовского района.

Правду не скрыть: избыточная смертность в Борисовском районе за 2020 год - 559 человек!
горожское кладбище в Борисове, фото сделано в мае 2020 года
По информации начальника отдела ЗАГС Борисовского райисполкома Светланы Медвецкойв 2020 году в Борисовском районе умерло 2 895 человек, пишет ex-press.by.

рирост смертности относительно 2019 года — 559 человек. В 2019 году численность умерших в Борисовском районе, по официальным данным государственной статистики, составляла 2 336 человек.

Столь серьезный рост на 23,9% можно было бы объяснить случайностью. Однако такое масштабное увеличение выглядит крайне необычным, если посмотреть статистические данные по смертности в Борисовском районе за шесть последних лет.

2015 год  — 2 323 человек.

2016 год  — 2 395 человек.

2017 год  — 2 415 человек.

2018 год  — 2 332 человек.

2019 год  — 2 336 человек.

2020 год  — 2 895 человек.

Как видим, с 2015 по 2019 год показатели отличаются весьма незначительно, резких скачков нет. Что же произошло в 2020 году?

Ранее все попытки местного правозащитника Олега Мацкевича добиться публикации количества заболевших, выздоровевших и умерших от COVID-19 в Борисовском районе оказались тщетными.

Кстати, во время первой волны там также пытались "победить" смерть, скрыв всю статистику об умерших в мае, но, как видим, правда все равно выплыла наружу.

А теперь представьте, сколько на самом деле в Беларуси умерло людей от коронавируса в 2020 году, если только в одном Борисовском районе не менее 500 человек!



А вот по официальным данным Минздрава по состоянию на 9 февраля  за весь период распространения коронавирсуа в Беларуси умерло 1792 человек.

Выводы делайте сами.
"Белорусский партизан"
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