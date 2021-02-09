Это 1 млн 250 тыс. рублей. По его словам, с участников протестов уже взысканы 980 тыс. руб.

Председатель горисполкома пообещал принять "самые серьезные меры, чтобы в дальнейшем таких случаев не было".





Кухарев намерен работать над тем, чтобы столица Беларуси оставалась как для жителей, так и для гостей города "комфортной, уютной и удобной".







