



Журналисты издания нашли родственников умершей женщины и выяснили подробности.





На этот момент семье Александры уже выдали свидетельство о её смерти. Но о местонахождении пропавшего тела пока ничего не известно.





Женщине на момент смерти было 37 лет. Она проживала в одной из деревень Лунинецкого района. Последние несколько лет боролась с серьёзными болезнями. Вдобавок диагностировали туберкулёз.





С очередным недугом Александра лечилась в Бресте, провела в больнице год. По словам родственников, жизнь взаперти давалась сложно, хотелось домой. Женщина пригрозила медработникам, что выпрыгнет из окна. Из-за этого Александру перевели в психиатрическую больницу «Городище».





29 января родственникам сообщили, что женщину нужно забрать домой, её выписывают. Но те попросили немного повременить, чтобы решить вопрос с местом её проживания.





В субботу раздался ещё один звонок — Александра умерла.





Родные начали организовывать похороны. Выкопали яму на кладбище, купили гроб и поехали в понедельник за покойницей в Пинск. Свидетельство о смерти выдали, а тело — нет.





— В морге такие разборки начались! У меня истерика случилась, — рассказывает сестра Александры.





— Вызвали милицию в морг. Обыскали всё, тело не нашли. Они же думают, что тело встало и пошло! В последнее время сестра так высохла, что было не узнать… Даже если бы жива была, сама бы не встала и не ушла. Заявление в милицию я не написала. Они сказали, что не надо. Говорили: не волнуйтесь, дайте время. Но уже неделя прошла, а они всё тянут. Общалась с работником морга, который тело принимал. Он его видел. Но куда пропало? Поеду в прокуратуру. Я этот вопрос так не оставлю. Хочу по-человечески её похоронить, — продолжает сестра.





— Дня четыре назад искали по деревне, по бомжам. Я позвонила в Пинск, спросила, почему среди живых ищут. Думают, наверное, что сбежала. Ужас! Мне свидетельство о смерти выдали…





— Сказали, что вызовут, чтобы опознала труп. Потом заключили, что, может, и не опознаю, просто гроб не буду открывать. Но я всё равно хочу увидеть, кого хороню. Должны были приехать, чтобы взять личную вещь для ДНК-анализа. Не приехали. Думаю, если ДНК надо, то какое-то тело есть?





К решению проблемы подключился юрист. Предложил родственникам бесплатную помощь.





— Если тело отдадут, всем всё прощу, — заключает сестра, уставшая и измотанная ситуацией, которая выглядит, как сюжет из фильма.





Напомним, впервые сообщилось об исчезнувшем трупе 4 февраля.Тогда удалось выяснить, что на территории, прилегающей к моргу, работали люди в форме. Работник морга отметил, что ничего не может сказать по поводу ситуации. Представители УСК инцидент не прокомментировали.