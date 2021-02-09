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"Бросил не менее одного камня в автозак" Избитого при задержании подростка отправили на два года в колонию

В Жлобине вынесен приговор несовершеннолетнему Прохорову: два года воспитательной колонии


Суд Жлобинского района 8 февраля рассмотрел уголовное дело 17-летнего Виталия Прохорова (на фото в центре сидит на скамейке). Его обвиняют в организации или активном участии 10 августа в Жлобине в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса), а также в насилии в отношении сотрудника МВД (ст. 364 УК РБ), передает spring96.org

Дело рассматривает судья Ирина Прадун, прокурор – Андрей Аношко.

В обвинении прокурор отметил, что 10 августа Прохоров бросил не менее одного камня в автозак, чем причинил материальный ущерб автомобилю (820 рублей).

10 августа Виталий Прохоров был задержан омоновцами и, по его словам был сильно избит. После его отпустили домой, а вскоре обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП РБ и оштрафовали.

Сам Прохоров во время дачи показаний в суде сказал, что он не бросал камень, но чтобы “попиариться в своем Инстаграме” похвастался, что побил лобовое стекло автозака. Это записал на мобильный его приятель и выложил в “Телеграмм”.

2 февраля в суде были допрошены свидетели.

Накануне через скайп опросили еще одного "секретного" свидетеля, изменив его имя, голос и адрес.

На вопрос адвоката, видел ли он момент бросания Прохоровым камня в автозак, ответил, что сам момент не видел.

- Значит это ваше мнение?

Свидетель: "Да".

Прокурор уточнил: "Так бросал ли камень Прохоров?

Свидетель ответил что да.

Далее в суде начались прения сторон.

Прокурор просит суд признать Прохорова виновным по 2-м статьям - 342 и 364 УК. Смягчающих вину обстоятельств нет, поэтому требует лишение свободы на 2 года  колонии. Обвиняемого взять под стражу.

Жлобинский прокурор Аношко в суде над несовершеннолетним Прохоровым: "Честный человек не будет надевать маску!”

Адвокат отвергает предъявленные обвинения и просит оправдательного приговора.

Судья объявляет приговор: два года лишения свободы в воспитательной колонии
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