Ссора братьев в Витебске закончилась двумя смертями













Тела братьев без признаков жизни обнаружили накануне вечером родственники и вызвали милицию.





Когда произошла трагедия, следователи пока затрудняются сказать. Точные даты устанавливаются. По предварительным данным, братья посорились, и старший ударил младшего топором. Удар оказался смертельным.





"Через некоторое время 64-летний мужчина покончил жизнь самоубийством", сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.





Назначены экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.