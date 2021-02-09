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«Уголовки» мало: экс-следователя Юшкевича вызывают в военкомат

Инициатор проекта bychange.me Евгений Юшкевич на днях получил повестку из военкомата. Его просят явиться «для рассмотрения его кандидатуры на военные сборы». Нюанс в том, что Юшкевич — подозреваемый по уголовному делу о нарушении общественного порядка.


Напомним, Евгений Юшкевич был задержан вечером 24 ноября. Его обвинили по ст. 342 ч.1 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Через 10 дней его отпустили, заменив меру пресечения на подписку о невыезде. Ещё был инцидент с девушкой Евгения: её тоже задерживали. 

Повестку из военкомата Евгений считает забавным, но случайным эпизодом. Он не склонен думать, что это как-то связано с его нынешним положением. 

— Думаю, это плановый призыв на сборы, — сказал он dev.by. — Я окончил военную кафедру военфака БГУ и являюсь офицером запаса Вооруженных Сил. Уже набрал им, предупредил, что я подозреваемый по уголовному делу и что у меня даже нет паспорта. Мне сказали: «Ну придите, разберёмся». В другое время, наверное, с радостью бы сходил на сборы. Интересно, дадут мне сейчас взвод «партизан» под управление или нет.

Изъятие паспорта экс-следователь называет обычной процедурой: у подозреваемых часто забирают паспорта. Сейчас он ходатайствует о его возврате, так как без документов не может даже восстановиться в университете: до недавнего времени Юшкевич учился заочно на мехмате БГУ по специальности «Математическое и программное обеспечение мобильных устройств».

— Если честно, с тех пор, как «началось», я просто сам подзабросил учёбу и целиком посвятил себя общественно-юридическим вещам, — пояснил он. — Меня исключили за три несданных предмета.

За плечами у Евгения Юшкевича юрфак и магистратура БГУ, переподготовка в ИИТ БГУИР, по специальности «Программное обеспечение информационных систем».  Два года он проработал внештатным сотрудником минской прокуратуры, потом ещё пять — следователем. Позже он ушёл с должности старшего следователя отдела по расследованию экономических преступлений управления Следственного комитета по Минску и устроился Android-разработчиком в ИТ-компанию.
DEV.by
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