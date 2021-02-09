+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Белорус стал героем ТВ в Польше: только он додумался вытолкать автобус

Журналист польского телеканала вел репортаж с заснеженной улицы Варшавы и стал свидетелем необычной ситуации.


Из-за снегопада водитель автобуса никак не мог справиться с подъемом на небольшую горку. На помощь внезапно пришел неравнодушный пешеход, который в одиночку принялся толкать транспортное средство.

Репортер поспешил взять у мужчины интервью, но тот оказался не слишком разговорчив. 

— Я не мовлю по-польски, — наконец произнес он.

— А откуда? — спросил журналист. 

— З Беларусi. Давай разам! 

Колеса автобуса прокручивались, но белорус не сдавался, а заодно вспомнил, как однажды в России похожим образом толкали самолет. Старания оказались не напрасны: спустя полминуты автобус забрался на горку и покатился быстрее. 

«Все, дзенькуе, до видзенья», — сказал на прощание белорус. 

Издание the-warsaw отмечает, что взять интервью у мужчины не получилось: скорее всего, герой ситуации только недавно приехал в Польшу и пока еще не успел выучить язык.
Onliner
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Павел Знавец
Диагноз – «ябатька».
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Канапацкая Ганна
ГАЗПРОМ ПРОТИВ КРЕМЛЯ! ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи
Ольга Карач
ДЕВОЧКИ ЗА РЕШЁТКОЙ


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]