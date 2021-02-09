Пандемия изменила рынок наркотиков в Беларуси





В числе последних задержаний - случай на автозаправке в Дзержинске. У минчан были обнаружены соцветия конопли в пластиковых пакетах. Наркотики подозреваемые приобрели через Интернет и намеревались продать в столице.





В условиях пандемии и закрытости границ существенно изменились вид и объем изымаемых наркотиков и психотропов, сообщает управление по борьбе с наркотиками и противодействию торговле людьми. Если в 2019 году основу составляли героин (40%), гашиш (32%) и марихуана (12%), то в 2020 году – марихуана (81,5%), маковая соломка (9,3%), героин (4,8%) и гашиш (3,5%).



