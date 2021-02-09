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ФПБ направила коллективное письмо против санкций в Совет ЕС

Федерация профсоюзов Беларуси (ФПБ) направилв Совет ЕС коллективное открытое письмо против введения санкций со стороны Евросоюза, подписанное представителями профсоюзов и трудящимися, сообщил телеканал "Беларусь 1" в понедельник.

"Коллективное письмо против санкций с подписями работников Беларуси сегодня отправили в Совет Европейского союза. Под обращением подписались более 1 миллиона 130 тысяч работников предприятий и организаций нашей страны. Это такой солидарный протест трудящихся против незаконных и необоснованных мер ЕС", - говорится в сообщении, пишет interfax.by

Представители ФПБ отметили, что "сбор подписей проводился абсолютно открыто, прозрачно и на добровольной основе. За каждой подписью стоит реальный человек. Это простые люди со всех регионов и отраслей экономики нашей страны".

Как сообщалось, в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".
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