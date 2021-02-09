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Минздрав: Внедрение института врача общей практики практически завершено

Внедрение института врача общей практики в Беларуси завершено на 94,2%, сообщил Минздрав.

Иллюстративное фото

"Практически завершена работа по внедрению института врача общей практики (ВОП) в амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения всех регионов. Удельный вес врачей общей практики увеличился в Республике Беларусь с 19,7% в 2016г. до 94,2% в 2020 году", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

В стране сформировано около 3000 команд, состоящих из врача общей практики, помощника врача и медицинской сестры общей практики. Разработаны и утверждены алгоритмы работы команды ВОП.

В Минздраве отметили, что внедрение института ВОП в амбулаторно-поликлинические организации и работа в команде показали свою эффективность. "Так, отмечается снижение объема услуг, оказанных населению врачами- специалистами, снижение количества визитов на дом ВОП на 35% в связи с перераспределением вызовов на помощника врача по амбулаторно-поликлинической помощи. Уменьшилась нагрузка на врача, что обеспечивает ему возможность уделить больше внимания сложным пациентам", - сообщили в ведомстве.
Интерфакс
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