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Уволен Алексей Солодухин – директор музыкального колледжа в Гродно. На его участке победила Светлана Тихановская

В Гродно в начале февраля уволили директора музыкального колледжа

Об этом пишет Hrodna.life ссылаясь на сообщение студентов учебного заведения. 

Солодухин руководил музыкальным колледжем в Гродно более 20 лет. Свою работу в колледже он начинал в должности преподавателя, а директором стал в 1998 году.

И это не первый случай в нашей стране, когда зачищают участки "непокорённых". Отметим, "Белорусский партизан" уже писал об увольнении Олега Ровда - директора Брестского государственного музыкального колледжа имени Ширмы. Тогда, на его участке победила Светлана Тихановская - за нее 701 голос, на втором месте - Александр Лукашенко с 464 голосами.

 

 
На президентских выборах в августе 2020 года Солодухин был председателем участковой избирательной комиссии. На его участке тоже победила Светлана Тихановская.

"Сняли с должности за то, что не фальсифицировал выборы и не увольнял студентов и преподавателей после протестов. А в итоге уволили его без права на трудоустройство по специальности", — рассказал журналистам источник, приближённый к колледжу.

На педсовете в колледже в начале февраля Солодухин сообщил коллегам, что уходит по собственному желанию. «Ухожу действительно по соглашению сторон», — рассказал Hrodna.life Алексей Солодухин.
"Белорусский партизан"
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