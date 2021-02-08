Об этом пишет Hrodna.life ссылаясь на сообщение студентов учебного заведения.





Солодухин руководил музыкальным колледжем в Гродно более 20 лет. Свою работу в колледже он начинал в должности преподавателя, а директором стал в 1998 году.





директора Брестского государственного музыкального колледжа имени Ширмы. Тогда, на его участке победила Светлана Тихановская - за нее 701 голос, на втором месте - Александр Лукашенко с 464 голосами. И это не первый случай в нашей стране, когда зачищают участки "непокорённых". Отметим, "Белорусский партизан" уже писал об увольнении Олега Ровда победила Светлана Тихановская - за нее 701 голос, на втором месте - Александр Лукашенко с 464 голосами.





На президентских выборах в августе 2020 года Солодухин был председателем участковой избирательной комиссии. На его участке тоже победила Светлана Тихановская.





"Сняли с должности за то, что не фальсифицировал выборы и не увольнял студентов и преподавателей после протестов. А в итоге уволили его без права на трудоустройство по специальности", — рассказал журналистам источник, приближённый к колледжу.





На педсовете в колледже в начале февраля Солодухин сообщил коллегам, что уходит по собственному желанию. «Ухожу действительно по соглашению сторон», — рассказал Hrodna.life Алексей Солодухин.







