Жителя Могилева судили за подготовку к участию в массовых беспорядках с погромами и поджогами и за создание и хранение оружия. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, сообщает корреспондент «Белсата».





Алексея Мельникова судили за подготовку к участию в массовых беспорядках с погромами и поджогами и за создание и хранение оружия по ст.13, ч.2 ст.293, ч.3 ст.295 и ч.1 ст. 295-3 Уголовного кодекса. Суд над Мельниковым был закрытым, адвоката у обвиняемого не было, свою вину он признал частично – только в части хранения оружия. Журналистов пустили в зал суда на оглашение решения. После приговора Мельников ответил на вопросы корреспондента «Белсата».





«Свою вину не признаю и также то, что мне инкриминировали – это неправда. Обвинение – это просто «охота на ведьм», вы же сами все понимаете. Почему был закрытым процесс – я не знаю, но точно не по моему ходатайству. Вынесенный приговор соответствовал требованию прокурора. А я защищался сам, адвокаты у нас, я считаю, не работают, поэтому у меня его не было, да и средств на защитника я не имею», – рассказал Алексей Мельников.





Молодого человека задержали 9 августа прошлого года, нашли и изъяли петарды, три самодельных зажигательных устройства, нож. Все эти предметы, утверждалось в материалах дела, Мельников пытался перевезти из Могилева в Минск, «чтобы поучаствовать в массовых беспорядках».





Дома у задержанного нашли «изготовленное им и пригодное для совершения отдельных выстрелов двуствольное гладкоствольное ручное огнестрельное оружие», пишет TUT.BY. Согласно материалам следствия, мужчина изготовил «не менее пяти самодельных зажигательных устройств».











