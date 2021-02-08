Однако вопросы к иностранцам возникли не из-за политики — за нарушение режима самоизоляции.





Информация о судах над иностранцами появилась в телеграм-канале «Списки задержанных». Среди заседаний, которые 8 февраля проходят в суде Октябрьского района Минска, около двадцати — процессы над иностранцами.





Помощник председателя суда Фарида Мамедова пояснила TUT.BY , что судят их за нарушение режима самоизоляции.





Судя по расписанию, дела разбирают быстро: 5−10 минут на каждый процесс.





Наказывают, уточнила собеседница, только штрафами.





Напомним, с 9 апреля 2020 года за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 58 до 1450 рублей) или административный арест. В отношении нарушителя составляют административный протокол по статье 23.4 КоАП Беларуси.