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Скандал в России: комплектующие для военной техники в РБ присылали по почте

В России разразился скандал. Заместителя директора оборонительного предприятия из Волгоградской области подозревают в контрабанде комплектующих к военной технике.

Кварцевые резонаторы он пересылал в Беларусь по почте. Данная его деятельность продолжалась в 2016-2019 годах. За это время было отправлено в нашу страну около 600 резонаторов, сообщает Южное таможенное управление РФ.

Оборонительное предприятие не имело разрешения на отправку этой продукции за границу. Уголовное дело завели по статье "Контрабанда продукции военного назначения". Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и большой штраф.

Контрабанду выявили астраханские таможенники совместно с управлением ФСБ по Волгоградской области.
Еврорадио
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