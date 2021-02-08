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В США женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила

В американском штате Нью-Джерси 77-летняя женщина по имени Джанет Вуд провела пять дней в засыпанном снегом автомобиле. Об этом сообщил телеканал Fox 5, передает РИА Новости.



Из "снежного" плена ее спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне.

После того как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.
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