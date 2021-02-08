В США женщина просидела пять дней в засыпанной снегом машине и выжила









Из "снежного" плена ее спасли пожарные. Медицинская помощь ей не потребовалась.





Отмечается, что у женщины нет дома, поэтому она живет в своем минивэне.





После того как ее машину полностью откопают, Вуд намерена поехать к риелтору и найти себе жилье.



