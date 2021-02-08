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Cамоподжог в центре Минска: мужчина жив и по-прежнему без сознания

Павел Баньковский, который 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске, все еще находится в больнице без сознания. С момента происшествия прошло уже больше двух недель.


Информацию о состоянии Павла Баньковского на 8 февраля TUT.by сообщила его бывшая жена Екатерина.

Напомним, 35-летний Павел Баньковский днем 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске. С более чем 50% ожогов тела он поступил в Республиканский ожоговый центр в БСМП. Его состояние, как сообщали 25 января близкие семьи и Минздрав, крайне тяжелое.

Друзья Павла также рассказывали, что утешительных прогнозов врачи не давали.
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