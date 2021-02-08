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Внимание! На вторник по Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 9 февраля из-за сложных погодных условий, сообщает Белгидрометцентр.


Почти по всей стране прогнозируется метель, на дорогах – снежные заносы.

Сильный снег пройдет во многих районах ночью и утром, а по востоку страны – днем. Кроме того, ожидается сильный ветер, порывы которого составят 15-20 м/с. Он прогнозируется ночью и утром почти по всей Беларуси, днем – в северном и восточном регионах.

В Минске, по прогнозу синоптиков, временами будет идти сильный снег. Возможны метель, снежные заносы на дорогах, усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит -9..-15°С, по северо-востоку при прояснениях -16..-19°С. Днем на улице будет -6..-11°С.

По предварительному прогнозу синоптиков, низкая температура останется в Беларуси и в ближайшие дни.
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