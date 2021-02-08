Журналист Hrodna.life послушал эфир и записал некоторые цитаты милиционера.





Евгений Дудко работал начальником отделения агитации и пропаганды ГАИ Гродно, в 2014 году перешел в отделение информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.





В Instagram аккаунте радиоведущего Дмитрия Чекана гродненцы до начала эфира задали представителю УВД более сотни вопросов. Многие повторялись. Очень много лайков собрали вопросы о том, когда в нашей стране начнут работать законы, почему пресс-секретарь УВД не заступался за журналистов, когда их задерживали и т.д.





Евгений Дудко заранее предупредил, что не будет отвечать на те, что связаны с политикой. На многие вопросы отвечал просто: «Давай дальше».





В ходе эфира, который занял более часа, Евгений Дудко, как сообщает Hrodna.life, по существу ответил приблизительно на 20 вопросов.





Про работу: «Надо было находить общий язык с нашими гражданами. Брал удар на себя и не сожалею. Перед гражданами не стыдно. Свою страну не продам и не уеду».





Про региональный Telegram-канал «Гродненские сливы», который в оскорбительной манере размещает персональные данные оппонентов действующей власти (Дудко подозревают в причастности к его администрированию. — Прим. Ред.): «Никакого отношения к ним не имею. „Сливать“ чьи-то данные — это неправильно. Куда обратиться с жалобой [на публикацию персональных данных — ред]? В милицию по месту жительства».





Про работу милиции на протестах: «С 9 августа не всегда понимал, что происходит у нас. Я находился с первых минут там, внутри. Я все видел. Честно. Сотрудники исполняли свои обязанности. У каждого есть свое мнение. Где-то милиция извинялась».





Напомним, 17 августа глава милиции Гродненщины Вадим Синявский извинился перед жителями и трудовыми коллективами города за применение силы в отношении участников акций протестов. После выборов прошло более шести месяцев, за этот период ни один сотрудник милиции не был привлечен к ответственности за превышение полномочий.





Про задержание журналистов: «Такую накидку [синюю жилетку «Пресса"] мог набросить любой человек».





Про задержанных граждан: «В портфелях находили много чего интересного».





Про акции: «Никогда протестные акции мирно не проходили».





Про «чаепития» во дворах: «Есть риск. Ничего хорошего нет, если люди собираются. Ты сам знаешь, под каким соусом делается все это».

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Кто ушел из милиции: «19 человек уволились по «политическим моментам»»





Как семья относится к работе: «Положительно относятся. При оскорблениях переживал за маму и папу. Родственники гордятся».





Что такое демократия для Евгения Дудко: «Поехали дальше».





Про гибель людей после протестов: «Компетентные органы разберутся».





Про то, с чего должны начинаться перемены: «В первую очередь — с самого себя. Необходимо задуматься, что ты делаешь и и для чего. Перемены в любом случае, в хорошем плане, нужны. За разумные перемены и нововведения. Это принесет пользу нам всем».





Запись эфира позже должна была быть опубликована на местном ресурсе s13. Но позже там сообщили, что записи не будет — мол, УВД запретило это делать без объяснения причин.





— Изначально Дмитрий Чекан, ведущий радио s13.live, договорился с Евгением Дудко об интервью в рамках утреннего живого эфира. Он строился на вопросах подписчиков наших аккаунтов в социальных сетях. Мы вели запись эфира на камеру, чтобы позже опубликовать ее, но, при этом, у нас была предварительная договоренность с Евгением, что выложим запись во всеобщий доступ только после согласования. В итоге, запись нам не согласовали — без объяснений, — пояснил TUT.BY основатель сайта s13.ru Сергей Чаботько.





Эфир с Евгением Дудко слушали около 1500 пользователей, сообщили на радио. Один из читателей Hrodna.life сохранил эфир и передал в редакцию. Запись длится 54 минуты



