Дело об оскорблении экс-главы МВД Караева рассмотрит суд в Смолевичах













Это не первый судебный процесс, на котором будет рассмотрено дело об оскорблении высокопоставленного сотрудника органов внутренних дел Беларуси.





"9 февраля в 10:00 в суде Смолевичского района пройдет первое заседание по делу об оскорблении. Обвиняемой является местная жительница 1982 года рождения", – сообщили Sputnik в понедельник в областном суде.





В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 369 "Оскорбление представителя власти". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа и исправительных работ до ограничения свободы до трех лет.





Согласно материалам дела, жительница Смолевичей, используя мобильный телефон, разместила в одном из телеграм-каналов "неприличные по форме и унизительные по направленности текстовые сообщения в отношении находящегося при исполнении своих служебных обязанностей министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-майора милиции Караева". Как следует из обвинения, данные действия она совершила с целью "публичного оскорбления представителя власти".





Осенью прошлого года Юрий Караев был освобожден от должности министра внутренних дел и направлен на должность помощника президента по Гродненской области. Указом главы государства он был повышен в звании – до генерал-лейтенанта.





Это не единственное уголовное дело по ст. 369 ("Оскорбление представителя власти"), которое было возбуждено в 2020 году. Начиная с 9 августа прошлого года было возбуждено 301 уголовное дело за оскорбления сотрудников ОВД и военнослужащих. Оскорблениям в интернете подверглись высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов, судьи, депутаты, президент. Ряд таких уголовных дел прошли через суды, вынесены обвинительные приговоры.



