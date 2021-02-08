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Путин и силовики - не такая уж и дешёвка. Фотограф продал снимок с аукциона за 2 млн рублей

Фотограф Дмитрий Марков завершил аукцион по продаже снимка из ОВД Косино-Ухтомского, на котором силовик в маске сидит под портретом Путина.


Окончательная цена лота, ставшего одним из символов протеста против преследования Алексея Навального, составила 2 млн рублей. Деньги двумя равными частями уже переведены организациям, оказывающим поддержку задержанным, - "ОВД-инфо" и "Апологии протеста".

Торги стартовали с начальной цены 10 тыс. рублей. Аукцион начался около полудня 6 февраля и, по плану Маркова, должен был продлиться ровно сутки, но и после назначенного времени фотограф продолжал получать заявки.

"Друзья, умные люди подсказывают что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 р. Спасибо всем!", - написал Марков у себя в Facebook.

"У меня у самого адвокат из „Апологии протеста", и я не понаслышке знаю, что это важно для тех людей, которые задержаны или находятся в приемниках", - отметил он.

Дмитрий Марков сделал фотографию в отделе полиции, куда его привезли после задержания во время суда над политиком Алексеем Навальным.
newsru.com
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