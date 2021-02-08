



Окончательная цена лота, ставшего одним из символов протеста против преследования Алексея Навального, составила 2 млн рублей. Деньги двумя равными частями уже переведены организациям, оказывающим поддержку задержанным, - "ОВД-инфо" и "Апологии протеста".





Торги стартовали с начальной цены 10 тыс. рублей. Аукцион начался около полудня 6 февраля и, по плану Маркова, должен был продлиться ровно сутки, но и после назначенного времени фотограф продолжал получать заявки.





"Друзья, умные люди подсказывают что по правилам аукциона время должно продлеваться, но у меня уже сдали нервы. Работа продана Екатерине за 2 000 000 р. Спасибо всем!", - написал Марков у себя в Facebook.





"У меня у самого адвокат из „Апологии протеста", и я не понаслышке знаю, что это важно для тех людей, которые задержаны или находятся в приемниках", - отметил он.





Дмитрий Марков сделал фотографию в отделе полиции, куда его привезли после задержания во время суда над политиком Алексеем Навальным.



