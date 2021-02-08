COVID-19 в мире: заражённых уже более 106 млн, скончались более 2,3 млн человек
Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 106 млн 159 тыс. 883 случая, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 317 тыс. 162, выздоровели более 77 млн человек.
В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
09:45 08/02/2021
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