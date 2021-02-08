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Если враг у ворот? ГПК не впустил в Беларусь несколько тысяч людей

В прошлом году отмечались попытки дестабилизации обстановки на прибалтийском направлении.

Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил о давлении на Беларусь извне.
В 2020 году в страну не впустили несколько тысяч человек. Речь идет о тех, кто во втором полугодии ехали в республику с различными намерениями. 

Свои коррективы в ситуации на границе внесла и пандемия коронавируса.


В последнее время число пропускаемых через границу транспортных средств значительно уменьшилось. Беларусь, несмотря на пандемию, официально границу мы не закрывала, когда другие страны закрылись.

Было ограничено движение отдельных категорий граждан лишь на втором этапе пандемии.

Грузовые транспортные средства продолжают двигаться, как и раньше, – сообщил Лаппо в эфире СТВ, цитирует belnovosti.by
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