







"Мы в понедельник буквально выходим... с этим вопросом. Основная тема у нас будет цены на лекарства. Сегодня мониторится более 50 видов лекарств. Мы мониторим те, которые наиболее необходимы, и видим, что рост есть: 5-10-15 и более процентов. И с этим нужно детально разобраться", – заявил глава ФПБ.





По его словам, в понедельник-вторник ФПБ будет этими вопросами заниматься с привлечением средств массовой информации, производителей и всех заинтересованных.





"Сегодня нужно договориться даже в этой ситуации где-то какие-то аппетиты уменьшить, чтобы люди не пострадали, вот это самое главный вопрос, который мы будем ставить", - резюмировал Орда.