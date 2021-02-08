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ФПБ обещает детально разобраться с вопросом роста цен на лекарства. Хотя с чем и когда они прежде разобрались?

Федерация профсоюзов Беларуси на следующей неделе планирует провести совещание, посвященное вопросу повышения цен на лекарства, сообщил председатель федерации Михаил Орда в эфире телеканала ОНТ в воскресенье.

 


"Мы в понедельник буквально выходим... с этим вопросом. Основная тема у нас будет цены на лекарства. Сегодня мониторится более 50 видов лекарств. Мы мониторим те, которые наиболее необходимы, и видим, что рост есть: 5-10-15 и более процентов. И с этим нужно детально разобраться", – заявил глава ФПБ.

По его словам, в понедельник-вторник ФПБ будет этими вопросами заниматься с привлечением средств массовой информации, производителей и всех заинтересованных.

"Сегодня нужно договориться даже в этой ситуации где-то какие-то аппетиты уменьшить, чтобы люди не пострадали, вот это самое главный вопрос, который мы будем ставить", - резюмировал Орда.
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