Гейтс назвал главные угрозы человечеству

Гейтс еще в 2015 году заявил о вероятности новой пандемии, спровоцированной респираторным вирусом, наподобие коронавируса, пишет korrespondent.net

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс американский мультимиллиардер назвал две главные угрозы человечеству после пандемии. Об этом в воскресенье, 7 февраля, он заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium.





Гейтс рассказал, что человечество не подготовлено к такому вызову, как изменение климата. Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет "даже больше", чем во время пандемии коронавируса.





"Ежегодно число жертв этой проблемы может быть выше, чем то, с которым мы имеем дело сейчас во время пандемии", - подчеркнул бизнесмен.





Второй угрозой предприниматель назвал биотерроризм. По его словам, те, кто хотят навредить людям, могут создать вирус, поэтому вероятность столкнуться с этой проблемой выше по сравнению с естественными эпидемиями.





Гейтс добавил, что речь может идти о респираторном вирусе. Человек, заразившийся им, может до поры до времени не знать об этом, но при этом будет заражать других в общественных местах, сказал бизнесмен.



