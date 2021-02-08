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Гейтс назвал главные угрозы человечеству

Американский миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс

Гейтс еще в 2015 году заявил о вероятности новой пандемии, спровоцированной респираторным вирусом, наподобие коронавируса, пишет korrespondent.net
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс американский мультимиллиардер назвал две главные угрозы человечеству после пандемии. Об этом в воскресенье, 7 февраля, он заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium.

Гейтс рассказал, что человечество не подготовлено к такому вызову, как изменение климата. Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет "даже больше", чем во время пандемии коронавируса.

"Ежегодно число жертв этой проблемы может быть выше, чем то, с которым мы имеем дело сейчас во время пандемии", - подчеркнул бизнесмен.

Второй угрозой предприниматель назвал биотерроризм. По его словам, те, кто хотят навредить людям, могут создать вирус, поэтому вероятность столкнуться с этой проблемой выше по сравнению с естественными эпидемиями.

Гейтс добавил, что речь может идти о респираторном вирусе. Человек, заразившийся им, может до поры до времени не знать об этом, но при этом будет заражать других в общественных местах, сказал бизнесмен.
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